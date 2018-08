Sociedad

Violencia machista

Detienen a un hombre por matar presuntamente a su mujer, en Cuenca

Redacción

16/07/2010

La mujer tenía heridas de arma blanca, probablemente causadas por su compañero, quien tenía una orden de alejamiento. Teléfono de atención a las víctimas: 016

El hombre de 44 años que ayer mató presuntamente a su compañera, de 33 años, en el municipio conquense de Villanueva de la Jara ha sido detenido esta mañana por efectivos de la Guardia Civil, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Cuenca.



El presunto agresor viajaba con el hijo de la pareja a primera hora de la madrugada de ayer, jueves, cuando el coche en el que viajaban sufrió un accidente al colisionar con otro vehículo en la carretera N-310 (Ciudad Real-Valencia), en el término municipal de El Picazo (Cuenca).



Este accidente de tráfico fue el que originó la investigación que permitió descubrir, a primera hora de la tarde, el cuerpo de la víctima. El cadáver presentaba heridas de arma blanca, probablemente causadas por su compañero, quien tenía una orden de alejamiento.

El cadáver de la fallecida fue encontrado por la Guardia Civil en una habitación de la vivienda debajo de una manta con evidentes signos de violencia, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Cuenca.

No obstante, hasta que no se realice la autopsia, no serán determinadas las causas de la muerte de la mujer.



Teléfono de atención a las víctimas: 016