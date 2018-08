Sociedad

Juicio en Vitoria

La joven de Vitoria asegura que su padre la violó hasta los trece años

AGENCIAS | REDACCIÓN

21/03/2017

La víctima ha asegurado que en 2013 denunció los hechos porque no quería que les pasara lo mismo a otros niños de la familia y ha descrito una situación continua de miedo.

La joven que supuestamente sufrió abusos sexuales y maltrato en el seno de su familia ha asegurado hoy que su padre la violó hasta que tuvo trece años, que lo hizo incluso con sus hermanos en la misma habitación y que siendo mayor de edad dos de sus tíos le hacían tocamientos de manera reiterada.

Hoy se ha reanudado el juicio que comenzó el pasado viernes en la Audiencia Provincial de Araba y el tribunal ha escuchado hoy la declaración de la joven que ha descrito que era habitual que se metiera junto a ella en la cama, en la misma habitación en la que dormía con sus hermanos, y que la agrediera sexualmente. También ha afirmado que su hermana pequeña fue también objeto de abusos por parte de su padre y que el resto de hermanos sufrieron malos tratos.

Ha asegurado que la familia paterna conocía lo que sucedía en la casa y que su madre también, y ha achacado al miedo y al maltrato que supuestamente también vivía ella para no denunciar.

Ha asegurado que en 2013 denunció los hechos porque no quería que le pasara lo mismo a otros niños de la familia.

Precisamente el miedo hizo que la hermana pequeña de la víctima negara en instrucción todos los hechos denunciados por ésta, algo que sin embargo no ha hecho hoy cuando ha testificado ante el tribunal y ha reconocido los presuntos abusos sexuales cometidos por su padre. Ha explicado que en un principio negó las acusaciones de su hermana porque la familia de su padre amenazó con matar a su madre y a ella.

En la vista de hoy también ha declarado la hermana mayor de la víctima, cuya testifical ha estado plagada de "no lo sé" y "no me acuerdo" cuando le preguntaban sobre los supuestos abusos sexuales. Sí ha reconocido que su padre "alguna vez" insultaba y pegaba a sus hijos, y a ella "con motivo".

La trabajadora social que atendió a la joven cuando en 2013 decidió abandonar la casa de su abuela ha explicado que la vio "bloqueada por el miedo". Otras testigos de la acusación han relatado que solían ver a la joven siempre haciendo recados para la familia y con un aspecto "desaliñado" o "muy poco aseada".

________________

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.

