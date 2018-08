Sociedad

Controladores aéreos

Los controladores deciden este martes si van o no a la huelga

Redacción

03/08/2010

Más de 200 controladores han pedido la rescisión de su contrato por las condiciones "abusivas" en las que trabajan. Los resultados de la votación sobre la huelga se conocerán a lo largo del día

Los más de 1.800 controladores aéreos que actualmente están operativos votarán este martes en asamblea si convocan una huelga en respuesta al real decreto aprobado por el Gobierno el pasado viernes. Este decreto regula los nuevos tiempos de actividad y descanso del colectivo y fija un descanso obligatorio de 30 minutos cada dos horas de actividad.

La nueva norma establece el límite mensual de actividad operacional en 200 horas con un descanso mínimo de 184 horas distribuidas en al menos tres periodos de descanso. Al año, la jornada se mantiene en 1.670 horas, más las 80 extraordinarias que permite el Estatuto de los Trabajadores.

Según Daniel Zamit, portavoz del sindicato mayoritario USCA, que agrupa al 95% de los 2.400 controladores con licencia que AENA tiene en su plantilla, la irrupción de manera "unilateral" de esta nueva medida, que califica de "muy dura y salvaje" por parte del departamento que dirige José Blanco, muestra que "no existe ninguna voluntad de negociar" para solucionar el conflicto.

"Queremos realizar una llamada a la opinión pública para que entienda en qué condiciones estamos prestando el servicio", afirma Zamit.

Zamit asegura que ya hay más de 200 controladores que han pedido la rescisión de su contrato por entender que estas condiciones son "abusivas". "Yo mismo me veré obligado a renunciar a mi puesto de trabajo porque no me considero capacitado para separar aviones con seguridad trabajando siete días a la semana y 28 días al mes", lamenta.

Servicios mínimos del 100%

USCA denuncia que para establecer los nuevos turnos y descansos, que se han modificado en dos ocasiones a raíz de la aplicación de la nueva ley, AENA no ha realizado los estudios previos de seguridad e incidencia laboral como obliga la normativa internacional.

Con respecto a las polémicas bajas, USCA, que negó una vez más que los controladores hayan realizado huelgas encubiertas, justificó las bajas registradas en los últimos meses por "la aplicación abusiva" de la nueva ley de tránsito aéreo aprobada en febrero.

Tras el resultado de la votación, será la junta directiva de USCA la que tome la decisión de convocar la huelga. El sindicato cree que de convocarse, Fomento establecerá unos servicios mínimos cercanos al 100%, como ya ocurriera durante la huelga de los funcionarios el pasado mes de junio que no afectó al tránsito aéreo.

Precisamente el domingo, el ministro de Fomento, José Blanco, afirmó que en caso de que el colectivo convoque una huelga se establecerán los servicios mínimos que garanticen el funcionamiento de los aeropuertos y pidió a los controladores que aclaren la causa de la posible convocatoria.