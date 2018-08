Sociedad

EE. UU. rechaza la demanda

La empresa que declaró apto al 'Prestige' no irá a juicio

Redacción

04/08/2010

Un tribunal federal estadounidense ha negado así la reclamación de 1.000 millones de dólares del Gobierno de España.

Un tribunal federal estadounidense ha rechazado la demanda interpuesta por el Gobierno de España contra la empresa norteamericana que declaró apto para navegar el buque petrolero Prestige, hundido en 2002 frente a la costa gallega. De este modo, dicho tribunal niega también la reclamación española valorada en 1.000 millones de dólares.

La reclamación española aludía a una supuesta negligencia en la inspección del Prestige, de 26 años de antigüedad, ya que seis meses antes del hundimiento la ABS no detectó la corrosión de la nave ni otros problemas que, posteriormente, terminarían produciendo el naufragio.

En una resolución de 20 páginas, la juez reconoce la conveniencia de que existan "responsables" por los vertidos de crudo que provocan "grandes daños económicos y medioambientales". Sin embargo, añade que, según las leyes norteamericanas, no se puede imputar estas irresponsabilidades a las sociedades de calificación y apostilla que otra sentencia a la dictada sería "inconsistente" con la "indelegable" responsabilidad que tienen los propietarios de los barcos. En este sentido, explica que "el propietario está en última instancia al cargo de las actividades a bordo del buque".

El abogado Brian Starer, representante de los intereses españoles, se ha mostrado disconforme con la sentencia ya que entiende que da "carta blanca" a las empresas calificadoras, algo a su juicio "sorprendente". No obstante, en no ha aclarado si se producirá o no una apelación al fallo.