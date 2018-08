Sociedad

Denuncian a Sendaviva por no permitir la entrada de bebida ni comida

Agencias | Redacción

27/04/2017

FACUA considera que es 'una práctica abusiva, dado que se trata de un parque de atracciones cuya actividad principal no es la hostelería'.

FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia en el servicio de consumo contra parque Sendaviva situado en Arguedas (Navarra) por no permitir la entrada en su recinto con bebida y comida procedente del exterior.

La asociación considera en un comunicado que ésta es "una práctica abusiva, dado que se trata de un parque de atracciones cuya actividad principal no es la hostelería".

"Si el parque permite el consumo de alimentos y bebidas en sus instalaciones es abusivo que no permitan que procedan del exterior, dado que su actividad principal no es la venta de tales productos, sino la celebración de actividades lúdicas y recreativas en la naturaleza", asegura, y agrega que además la prohibición "no es necesaria para la correcta consecución de la actividad comercializada".

En la misma línea indica que también tachan de "abusiva" esta práctica varios informes de la Comisión de Cooperación de Consumo cuando las bebidas o comidas procedentes del exterior "no comportan ningún riesgo o problema objetivo y en muchas ocasiones se venden en el propio establecimiento".

FACUA aconseja por ello a los usuarios de Sendaviva o cualquier otro parque de este tipo que reclamen la prohibición y la comuniquen a la asociación, que lleva ya una década "denunciando a cines y parques de atracciones por impedir la entrada con alimentos y bebidas adquiridos en el exterior".

En 2015, FACUA Cádiz logró que el parque de atracciones Aqualand Bahía de Cádiz detuviese esta práctica abusiva y en 2013 fueron denunciados Isla Mágica (Sevilla), Parque Warner (San Martín de la Vega, Madrid), Port Aventura (Salou, Tarragona), Terra Mítica (Benidorm, Alicante), Siam Park (Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife) y Dinópolis (Teruel).