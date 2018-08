Sociedad

Carter Wilkerson

Pide un año de nuggets gratis y consigue superar el récord de retweets

iker gonzález | eitb.eus

10/05/2017

"Ayudadme por favor. Un hombre necesita sus nuggets", esa frase ha sido reenviada más de 3,5 millones de veces en apenas un mes. Wendy's le prometió un año de nuggets gratis si llegaba a 18 millones.

Una petición de ayuda para poder comer nuggets gratis durante un año por parte de Carter Wilkerson, un chico de 16 años de Reno, Nevada, ha resultado ser el tweet más difundido en la historia, con 3.522.877 retweets hasta el día de hoy, superando el récord que ostentaba Elen DeGeneres con el 'selfie' de la gala los Oscars de 2014, con algo menos de 3,5 millones.

Felicidades @carterjwm. Tu tuit pidiendo nuggets de pollo gratis es ya el más RT de la historia #NuggsForCarter https://t.co/gUIwHdI0zu — Twitter España (@TwitterEspana) 9 de mayo de 2017

Y todo por un chico de 16 años que hace poco más de un mes se le ocurrió preguntar por Twitter a la empresa de comida rápida Wendy's cuántos retweets tendría que conseguir para que le dieran un año de nuggets gratis. Wendy's respondió instantes después con sentido del humor: "18 millones", a lo que Carter dijo "Considérenlo hecho".

Evidentemente, la compañía no podría imaginar el éxito que ha llegado a tener la captura de pantalla de la conversación que tuiteó Wilkerson pidiendo ayuda a la comunidad virtual. "Ayudadme por favor. Un hombre necesita sus nuggets", esa fue la frase que lanzó Carter Wilkerson y que ha hecho que lo parecía imposible se haya hecho realidad para el chico de 16 años.

La bola de nieve se ha hecho tan grande que incluso Apple, Microsoft, Amazon o Google, entre otras, han apoyado la causa de Wilkerson por los nuggets, bajo la etiqueta #NuggsForCArter.

Todo ha culminado ayer, martes, cuando la organización de los Record Guinness ha confirmado la hazaña hecha por Carter, superando el número de retweets de DeGeneres, que ya hizo un llamamiento junto a Bradley Cooper pidiendo "ayuda para no perder su récord".

This is the most important thing you’ll watch today. Bradley Cooper and I need your help. pic.twitter.com/jUbv5YCpQf — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 14 de abril de 2017

El éxito trae consigo la fama y Carter Wilkerson ha pasado de tener unas docenas de seguidores, a contarlos por miles, además de apariciones en programas de la NBC, FOX… ha creado una web y ya es una persona conocida a nivel mundial.

Tras superar el récord de retweets, Wendy's ha donado 100.000 dólares a una fundación de ayuda a la adopción, como prometió que haría. No obstante, todavía está por ver si llegará a tener sus nuggets gratis durante un año.

