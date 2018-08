Sociedad

Hallan muerta a una mujer en la playa de Meñakoz, en Barrika

AGENCIAS | REDACCIÓN

18/05/2017

Se trata de una playa usada sobre todo por surferos y no por bañistas. De momento se desconocen más detalles sobre lo sucedido.

La Ertzaintza ha hallado esta tarde el cadáver de una mujer en la playa vizcaína de Meñakoz, en Barrika, sin que por el momento se conozcan más circunstancias sobre el fallecimiento, ha informado la policía vasca.



Ha sido a las 18:00 cuando un particular ha avisado de que veía un bulto en el agua de esta cala, usada sobre todo por surferos y no por bañistas, dado que es de piedras, con muy poca arena.



Los equipos han llevado el cuerpo a la orilla y de momento no se conocen más circunstancias sobre el fallecimiento