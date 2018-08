Sociedad

Juicio en Bilbao

El acusado de matar a un policía retirado en Amorebieta:'Se me fue la olla'

agencias | redacción

19/05/2017

El acusado ha dicho que le pegó para defenderse porque la víctima le amenazó y tenía una pistola, pero que su intención nunca fue matarle.

El acusado de matar a golpes a un policía retirado en Amorebieta-Etxano en 2015 ha asegurado que la víctima le amenazó y que sabía que tenía una pistola por lo que él le pegó para defenderse pero "se me fue la olla", ha dicho al tiempo que ha asegurado no recordar que pateara la cabeza al otro hombre cuando cayó al suelo.

En su declaración ante el tribunal con jurado popular que deberá decidir sobre su culpabilidad, Alberto J., muy alterado durante la vista oral y que se ha negado a contestar a algunas preguntas de las acusaciones, se ha arrepentido de lo ocurrido y ha asegurado que tratará de resarcir a la familia del fallecido.

También ha relatado que antes del crimen había consumido alcohol y drogas.

El crimen ocurrió en la tarde del 17 de septiembre de 2015 en el barrio Zubizabala de Amorebieta (Bizkaia).

"Fue a matarle"

El relato de las acusaciones indica que Alberto acudió a la huerta propiedad de la víctima "con el propósito de acabar" con su vida y le propinó "múltiples golpes en forma de puñetazos y patadas que le impactaron en la zona de la cara y la cabeza", y que "le provocaron la muerte".

La abogada de la acusación particular pide para el acusado una pena de 25 años de cárcel, como autor de un delito de asesinato con alevosía, y solicita una orden de alejamiento de la familia del fallecido durante 35 años y una indemnización en concepto de responsabilidad civil para la viuda y sus tres hijos que suma casi 300.000 euros.

Alternativamente, solicita una pena de 15 años por homicidio y que el alejamiento de la familia de la víctima sea por 25 años. En ambos casos, pide además que el acusado no obtenga el tercer grado penitenciario hasta haber cumplido al menos la mitad de la pena.

A juicio de la letrada, el acusado atacó por sorpresa a Antonio C., de 61 años, para lograr su objetivo de matarle, como ya había asegurado ante numerosos testigos que iba a hacer, por disputas que habían tenido ambas familias y que en varias ocasiones habían terminado en denuncia.

"Fue a por él. Antonio no tuvo ocasión de defenderse y le propinó multitud de golpes en zonas vitales del cuerpo como la cara y la cabeza", "con alevosía y mala fe" para causarle la muerte, ha sostenido en su alegato inicial.

El Ministerio Público ha calificado el crimen como homicidio y ha pedido para el acusado una pena de 13 años, si bien ha avanzado que, si estimara que a lo largo del juicio se prueba la alevosía, podría cambiar su calificación a asesinato.

La defensa dice que le golpeó para defenderse

El letrado de la defensa ha dado por bueno el relato del acusado de que, en realidad, se encontró con la víctima "de manera fortuita" y que le golpeó para defenderse después de que el policía retirado hiciera amago de sacar su arma y que entonces, ha dicho, "tuvo un chispazo y se le va la olla".

De esa manera, ha defendido la eximente de legítima defensa y la eximente incompleta de enajenación mental de su cliente.

Ha sostenido que su patrocinado "era una persona normal" pero que sufría "un acoso total y completo" por parte de la familia de la víctima que "influyó en su conducta".

La magistrada presidente del tribunal del jurado ha intervenido para pedir calma al acusado quién, cuando hablaban las acusaciones se propinaba golpes y golpeaba la mesa, visiblemente alterado.

Según ha reiterado, en realidad "no tenía ningún problema" con el fallecido. "Me iba a pescar con él y no era mi intención hacerle daño", ha afirmado.

El juicio continuará el lunes en la Audiencia de Bizkaia con la declaración de más de una treintena de testigos.