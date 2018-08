Sociedad

Violencia de género

‘Pensé que me iba a quemar y me tiré por la ventana’

Agencias | Redacción

29/05/2017

Este es el dramático relato realizado por una víctima de la violencia machista durante el juicio que se sigue en Donostia-San Sebastián contra su exnovio.

"Pensé: si ese mechero me llega a tocar, me quemo en carne viva. Salí corriendo y me tiré por la ventana", es el dramático relato realizado por una víctima de la violencia machista durante el juicio que se sigue en Donostia-San Sebastián por estos hechos contra su exnovio.

El hombre se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel que reclaman tanto la fiscal como el abogado de la acusación particular, quienes le imputan cuatro delitos de maltrato, otro de vejaciones y uno más de detención ilegal.

La joven ha relatado el calvario que pasó desde el año 2015, cuando, transcurrido un año de relación con el procesado, éste comenzó a volverse celoso y empezó a insultarla y golpearle, además de impedirle relacionarse y obligarle a borrar todos sus contactos de una conocida red social.

Según ha relatado ante el tribunal, uno de los episodios más graves de maltrato se produjo el 13 de octubre de 2015 en casa del procesado, cuando, debido a la negativa de la chica a mantener relaciones sexuales, "se puso loco", la agarró por el pelo y la arrastró por el pasillo, le tiró el móvil por la ventana y, después de que la víctima lo recuperara se lo rompió con un cuchillo.

Seguidamente se lo arrojó por la taza del váter y cuando ella intentó recuperarlo le metió la cabeza en el inodoro, tras lo que le golpeó con la bañera y el lavabo.

La chica ha explicado que otra de estas situaciones tuvo lugar el 27 de febrero de 2016 cuando, tras una estancia del hombre en Londres, él se presentó por sorpresa en su vivienda, donde quería pasar la noche con ella, petición a la que la madre de la chica se opuso.

La mujer puso una denuncia contra su agresor y se dictó una orden de alejamiento, a pesar de lo cual, el 13 de marzo el inculpado se encontró con ella en la calle y la convenció para que le acompañara a su domicilio donde, según la chica, cerró con llave la puerta y la retuvo a pesar de que, "asustada" le pidió que le dejara irse.

La chica ha explicado que él quería tener relaciones sexuales y, ante su negativa, le dijo que era "su mujer" que "iba a estar con él", la agarró "fuerte de los brazos" y la desnudó.

Posteriormente, la grabó con el móvil, al tiempo que la obligaba a escribir su nombre junto a un corazón en un billete de cinco euros que luego intentó quemar con un mechero.

“Yo pensé si ese mechero llega a quemar, me quemo en carne viva y no sé cómo lo hice, pero salí corriendo. Lo tiré todo y salí corriendo y me tiré por la ventana de la habitación de su hermano", porque "tenía miedo a que me pudiera quemar", ha recordado la joven, que cayó desnuda a la terraza del vecino de abajo, al que pidió ayuda porque su exnovio la quería "matar".

Poco después acudió al domicilio la Policía, alertada por la madre de la chica quien previamente había recibido un mensaje de texto de su hija explicándole lo que estaba pasando.

El hombre ha asegurado que el día que acudió con la víctima a su casa, una vez dictada la orden de alejamiento, cerró la puerta con llave pero no le impidió que abandonara el domicilio y, ha dicho que, tras hacer el amor, ella se enfadó porque él no quería besarla en la boca.

Asimismo, ha añadido que el billete de cinco euros se le quemó sin querer cuando prendió fuego a un cigarrillo para fumar, tras lo que la chica abandonó la habitación y, después de diez minutos en los que no volvió, se dio cuenta de que la ventana de otra de las dependencias de la vivienda estaba abierta.

___________________________________

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.

