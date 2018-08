Sociedad

Incendio Zorroza

Ayuntamiento: 'La situación del inmueble no está vinculado con el incendio'

Agencias | Redacción

05/06/2017

Según el concejal de Planificación Urbana del consistorio bilbaíno, Asier Abaunza, no había riesgo de derrumbe.

No hay "evidencias" que vinculen la situación en que se encontraba el inmueble incendiado en el barrio de Zorroza de Bilbao el pasado 27 de mayo con las causas del fuego, según el concejal del Área de Planificación Urbana del consistorio bilbaino, Asier Abaunza. Tras apuntar que no había riesgo de derrumbe, ha reconocido que no se había acondicionado la instalación eléctrica del interior de la casa, pese a que se les había requerido a los propietarios.

El concejal del Área de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, junto a los ediles del Área de Planificación Urbana, Asier Abaunza, y del Área de Acción Social, Iñigo Pombo, han comparecido este lunes a petición propia para explicar lo ocurrido el pasado 27 de mayo con el incendio de la calle Barinaga en el que fallecieron cuatro personas, así como la situación urbanística en la que se encuentran el resto de edificios de la zona y las próximas actuaciones a realizar.

Según ha descrito Del Hierro, en la mañana de los hechos se activaron "adecuadamente" todos los protocolos y se lograron salvar vidas "gracias a una buena coordinación". De este modo, ha atribuido el fallecimiento de cuatro personas al hecho de que "la alarma a los servicios de urgencia a través del 112 y del 092 se produjo demasiado tarde como para poder evitarlo".

Tras reconocer que se sigue a la espera de que la Ertzaintza realice el estudio "in situ" para determinar las causas del fuego, el concejal ha indicado que fue a las 6:34 horas cuando se recibió la primera llamada que alertaba de la situación.

Asimismo, ha manifestado que observando las marcas de fuego y humo se ha determinado que el incendió comenzó en la "base de la caja de escaleras" del edificio.

Oposición

Por su parte, desde EH Bildu no se ha cuestionado la actuación de los servicios de emergencias, aunque su portavoz Aitziber Ibaibarraiaga ha lamentado que, por parte del Ayuntamiento, no se realiza "autocrítica" ni se reconduce la cuestión de cara a evitar que un suceso así "no se vuelva a repetir".

Por parte de Udalberri, la concejala Carmen Muñoz ha advertido de que el Ayuntamiento ha reaccionado solo "cuando se ha producido la desgracia" y ha denunciado que para el Consistorio "algunos barrios tienen prioridad cero".

Por último, el portavoz del PP Luis Eguiluz ha señalado que todos los vecinos de Bilbao deben tener un futuro y, por ello, "hay que ayudarles", pero "también se tienen que dejar ayudar y a veces no es fácil".