Sociedad

Violencia contra las mujeres

Una campaña busca implicar a toda ciudadanía contra las agresiones sexuales

Agencias | Redacción

05/06/2017

El Gobierno de Navarra incluye el lema "vuestro no es nuestro no" para implicar también a los hombres en la lucha contra las agresiones sexuales.

La campaña institucional contra las agresiones sexuales y el acoso a las mujeres en las fiestas locales suma al ya tradicional "no es no", para que las mujeres puedan expresar su rechazo, la imagen de los hombres y el lema "vuestro no es nuestro no", implicando así a toda la ciudadanía en ese objetivo.

Esta es una de las novedades de la campaña "Y en fiestas... ¿qué?" que impulsa el Instituto Navarro para la Igualdad en colaboración con ayuntamientos y concejos.

La iniciativa ha sido presentada por la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, y la directora gerente del INAI, Mertxe Leránoz, durante un encuentro informativo en el que se ha abordado el papel de los medios de comunicación en el tratamiento de las noticias relacionadas con la violencia sexual contra las mujeres, a cargo de Pilar López, doctora en Ciencias de la Información y licenciada en Periodismo.

La campaña se ha diseñado con dos lemas que acompañan al "no es no", para que no solo las mujeres puedan expresar el mensaje de rechazo desde el lema "nuestro no es vuestro no", sino que también los hombres puedan hacerlo suyo con "vuestro no es nuestro no".

Así imágenes de hombres y mujeres de diferentes orígenes aparecen en los carteles, en los que también están presentes personas con discapacidad, ya que, según ha reconocido la consejera, las mujeres con discapacidad son un colectivo "todavía más vulnerable".

La intensificación de estas acciones en estas fechas responde al hecho de que durante el verano se celebran la mayoría de las fiestas y en ellas existe una mayor permisividad hacia estas actitudes.