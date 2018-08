Sociedad

Zuriñe Hidalgo: 'Hay que contar y denunciar cada agresión sexista'

06/06/2017

La cantante del grupo Hesian ha contado en el programa 'Gaztea Box' de Gaztea la 'desagradable' experiencia que sufrió el pasado sábado cuando regresaba a casa tras ofrecer un concierto en Beasain.

Zuriñe Hidalgo, cantante del grupo musical Hesian y presentadora de ETB, ha denunciado haber sufrido una agresión sexista durante la madrugada del pasado sábado cuando regresaba a casa tras ofrecer un concierto en Beasain.

Según ha contado en el programa 'Gaztea Box', un hombre le estuvo siguiendo durante su camino a casa, y le acosó con la mirada. "Pasé miedo, y no es la primera vez que vivo una experiencia como esta. Aunque no me puso la mano encima, fue una situación muy desagradable. Las mujeres no tenemos que ser valientes, queremos sentirnos libres", ha añadido.

Según ha matizado la cantante de Hesian, "el problema arranca desde el momento en el que la mujer comienza a sentirse incómoda". "Aunque no haya tocamientos, en ese tipo de situaciones existe una agresión", ha dicho.

En opinión de Hidalgo, hay que contar y denunciar cada una de esas agresiones que ocurren a diario "sin quitarles importancia".