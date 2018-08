Sociedad

El acusado de matar a su hijo en San Sebastián mantiene su inocencia

agencias | redacción

06/06/2017

Ha reafirmado que no estaba en la misma habitación donde halló muerto al hijo, y el fiscal ha detectado contradicciones en su declaración.

L.S., acusado de matar a su hijo de una cuchillada en el pecho el 1 de diciembre de 2011 en el barrio Antiguo de Donostia-San Sebastián, presuntamente para vengarse de su mujer que le había pedido el divorcio, mantiene su inocencia y dice que se lo encontró tendido en el suelo en el dormitorio principal del que fuera el domicilio familiar tras escuchar un ruido cuando se encontraba en el salón y, llorando, ha afirmado que para él es "cómo si Julen hubiera muerto ayer".

El acusado, que se encuentra en libertad provisional, ha declarado ante el jurado popular en la segunda jornada del juicio en la Audiencia de Gipuzkoa, en la capital guipuzcoana. En primer lugar, ha respondido durante una media hora a las preguntas del fiscal, Jorge Bermúdez, explicando que el 1 de diciembre quedó con su hijo, antes de que éste fuera al colegio Luberri, hacia las siete o siete y media de la mañana, como hacían "todos los días", unas veces en coche y otras andando.

Según ha relatado, el día de los hechos fue con su hijo a la que había sido la vivienda familiar, aunque no ha precisado la hora, en la calle Logroño del barrio del Antiguo, para "ir recogiendo las cosas", ya que había finalizado el arrendamiento y, además, la pareja estaba en proceso de separación. El fiscal ha apuntado, en varias ocasiones, que se dan contradicciones entre la declaración de este martes y la que el acusado hizo en la fase de instrucción.

El padre de Julen ha explicado que una vez en la vivienda él se quedó en el salón y pidió a su hijo que recogiera las huchas de sus hermanos y "algunas cosas que viera por ahí". Después escuchó "un ruido fuerte" y preguntó a su hijo "qué pasaba" pero no obtuvo respuesta, por lo que fue "rápido" al que fuera el dormitorio conyugal donde se encontraban las huchas.

"Era mi hijo, no es un objeto. Hablan como si fuera una botella y es mi hijo", ha respondido llorando cuando el fiscal le ha preguntado qué encontró en el cuarto. "Para mí es como si hubiera muerto ayer", ha añadido entre sollozos. Después ha explicado que se encontró a su hijo "caído en el suelo, entre el armario empotrado y la cama, en el hueco pequeño que podría haber". Además, se ha negado llorando a ver ninguna foto de su hijo.

Tras insistir en que le cuesta "mucho esfuerzo" recordar, L.S. ha puntualizado que su hijo se encontraba tendido en el suelo, de espaldas, "ligeramente un poco inclinado", sobre el brazo derecho, "más cerca de la cama". Según ha indicado, le dio la vuelta y le quitó el cuchillo que tenía clavado en el pecho, "inconscientemente", y no sabe dónde lo pudo dejar. El acusado ha confesado que pensó que su hijo "se había caído sin más", pero luego vio el cuchillo y que "no paraba de sangrar el pobre". También ha apuntado que no quiere creer que pudiera suicidarse.

Sobre lo que hizo a continuación, ha dicho que se fue en moto al monte Igeldo, donde permaneció siete días, "con intención" de tirarse a las rocas. "Yo estaba como si fuera un zombie, no pensaba, no razonaba, perdí la noción del tiempo y de todo", ha relatado el acusado.

