Sociedad

En El Aaiún

14 canarios se encuentran "bajo arresto domiciliario" en Marruecos

Redacción

29/08/2010

Exteriores niega que se encuentren bajo arresto domiciliario. Se trata de miembros de la asociación 'SáharAcciones', que tras comenzar una manifestación fueron detenidos por la Policía marroquí.

Anselmo Fariñas, uno de los 11 canarios que han sido detenidos el sábado por la tarde en El Aaiún durante una concentración independentista, ha asegurado que se encuentran "bajo arresto domiciliario" en la sede de Casa España en la antigua colonia española del Sáhara Occidental.

"Pensábamos que nos estaban poniendo en libertad, pero el intérprete nos ha dicho que estamos bajo arresto domiciliario en Casa España y que éste se prolonga hasta que tomemos nuestro barco desde El Aaiún a Las Palmas a las 22:00 horas del domingo", ha explicado.

Fariñas ha expresado su preocupación por lo que pueda pasarles hasta que embarquen y lleguen al archipiélago canario. "La Embajada española no nos ha dado garantías. Lamentamos que nuestra situación particular esté ocultando el día a día de la población saharaui. Nosotros no queremos ser protagonistas, pero no nos podemos desentender de nuestra seguridad, y es que ningún responsable del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros", denuncia.

"España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y, como tal, el Gobierno de España es responsable de lo que nos ocurra aquí", ha advertido Fariñas. Los detenidos, miembros de la asociación ''SáharAcciones'' habían convocado, sin autorización gubernamental, una concentración en una avenida de El Aaiún.

Cuando los 11 participantes en el acto desplegaron pancartas prosaharauis, agentes de Policía de paisano marroquí cargaron contra ellos y les arrestaron, según denuncian. El propósito de su acción, según han explicado es "denunciar la crítica situación de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental".

Otros tres miembros del grupo, que no consiguieron unirse a sus compañeros, se han refugiado en el hotel Nagjir. Los 14 se encuentran en la sede de Casa España en El Aaiún.