Sociedad

Parlamento Vasco

Detectan falta de preparación policial para instruir delitos de odio

agencias | redacción

26/06/2017

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha advertido hoy de que la falta de preparación de la policía para instruir denuncias por delitos de odio, que van en aumento en la CAV, dificulta que los tribunales traten estos casos.

Artolazabal ha comparecido hoy en una comisión parlamentaria, a petición de Elkarrekin Podemos, para explicar la labor de la red de asociaciones Eraberean, que trabaja de manera compartida con su Departamento en la detección y asesoramiento de situaciones de discriminación por razones de etnia, nacionalidad, orientación e identidad sexual y de género.

La consejera ha subrayado que gracias a esta red "afloran situaciones discriminatorias que de otra forma permanecerían ocultas", 15 en lo que va de año, 49 en 2016, y 25 en 2015.

Del total de casos atendidos por Eraberean el pasado año, el 53 % estaban relacionados con el racismo y la xenofobia, el 27 % de LGTBIfobia, y el 20 % estaban vinculados con el colectivo gitano.

Ha asegurado que los indicadores con los cuenta el Departamento apuntan a que los casos de discriminación por todos estos motivos aumentan, aunque en muchas ocasiones no se denuncia por "miedo, desconocimiento o desconfianza".

La consejera ha apuntado que los trabajadores de la red han detectado "dificultades" para que en los casos que llegan a los tribunales "se apliquen todos los tipos delictivos relativos a los delitos de odio", lo que provoca que "en la mayoría de los casos las víctimas no se sientan resarcidas" por la Justicia.

Ha precisado que el "problema" radica en que "a veces la policía no instruye adecuadamente, o no tiene la suficiente formación" para hacer frente a estas denuncias que llegan a los juzgados como agresiones y delitos leves y no como posibles delitos de odio.

Para mejorar la actuación policial, Eraberean está trabajando con la Academia de la Ertzaintza de Arkaute con el objetivo de formar a las nuevas promociones en materia de igualdad de trato y no discriminación. Artolazabal ha anunciado que esta formación se hará también con las policías locales y con operadores jurídicos.

La consejera ha relatado el caso de una mujer musulmana de origen extranjero que fue agredida e insultada en el metro de Bilbao. El atestado policial concluyó que era un delito leve, pero la intermediación de Eraberean logró que llegase a los tribunales como un presunto delito de odio.

Tras dos años de procedimiento, en junio de este año la sentencia de conformidad ha dado la razón a la víctima y sus agresores han reconocido que les movieron razones racistas y xenófobas y han pedido perdón a la mujer, quien ha renunciado a la indemnización económica.