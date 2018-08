Sociedad

SUCESO

Fallece una persona en Belauntza al quedar atrapado bajo su tractor

AGENCIAS | REDACCIÓN

28/06/2017

El siniestro se ha registrado a las nueve y diez de la mañana de este miércoles cuando el tractor que manipulaba ha volcado y ha atrapado a su conductor.

Un varón ha muerto esta mañana en la localidad guipuzcoana de Belauntza al volcar el tractor con el que trabajaba y quedar atrapado bajo el vehículo, según han informado a fuentes del Departamento de Seguridad.



El siniestro se ha registrado a las nueve y diez de la mañana y al lugar ha acudido una grúa para levantar el vehículo y poder sacar a la víctima, así como efectivos sanitarios y policiales, pero no han podido reanimar a la víctima.

El fallecido, de 53 años, es un miembro del cuerpo de bomberos de la Diputación de Gipuzkoa, que estaba haciendo labores particulares en su domicilio.

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Gipuzkoa Osalan ha informado a EFE de que no ha abierto ningún expediente, por considerar que no se trata de un accidente laboral, sino de un siniestro ocurrido en el ámbito particular.