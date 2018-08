Sociedad

En fiestas de San Pelayo

Una menor denuncia que ha sufrido una violación en las fiestas de Zarautz

EITB.EUS

01/07/2017

Un joven de 18 años ha sido detenido y ha ingresado en prisión acusado de agresión sexual. El Movimiento Feminista de Zarautz ha convocado una concentración de repulsa para este domingo.

Una menor de edad ha denunciado ante la Ertzaintza haber sido violada el pasado 27 de junio durante las fiestas de San Pelayo en Zarautz (Gipuzkoa), según ha difundido el Movimiento Feminista de Zarautz.

Como consecuencia de las investigaciones puestas en marcha por la Ertzaintza, un joven de 18 años ha sido detenido como presunto autor de la agresión sexual. Tras comparecer ante el juez, el presunto agresor ha sido ingresado en prisión.

Para mostrar la repulsa social ante esta nueva agresión sexista, el movimiento ha convocado una concentración para este domingo a las 12:00 horas ante el Ayuntamiento de la citada localidad. Asimismo, el colectivo ha animado a los ciudadanos a sumarse a esta convocatoria para mostrar su solidaridad con la menor agredida.

"Es una situación muy grave que no puede aceptarse ni aquí ni en ninguna otra parte", ha manifestado el Movimiento Feminista de Zarautz a través de una nota, "no es siempre no, nosotras somos dueñas de nuestros cuerpos y nadie puede nunca decidir en nuestro nombre".

---------------------------------------------------

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.

