Profesionales vascos expertos en redes sociales se reúnen en Bilbao

09/09/2010

Entre otras cosas, se explicarán los cambios que ha producido Facebook en eitb.com en los últimos meses. Cerca de un centenar de personas participan en el encuentro.

Un centenar de profesionales vascos que tienen actividades relacionadas con las redes sociales se darán cita este jueves 9 de septiembre en Bilbao, dentro del evento "FEIS-food". Según sus organizadores se trata de un evento "destinado al networking entre todas las personas que día a día habitamos en el ecosistema Facebook y que se celebrará de manera periódica y exportable a distintas ciudades".



Una de las principales novedades será que el evento "tendrá un componente temático y como se celebra en The Dubliners, pub irlandés de Bilbao, es una inmejorable ocasión para que los pintxos/tapas/canapés que degustaremos, estén realizados con productos gastronómicos irlandeses. Para la confección de dicho menú, hemos contado con la colaboración del equipo de I+D del Restaurante Etxanobe, poseedor de una estrella Michelín". El evento cuenta con el patrocinio de eitb.com y de Bodegas Viña Laguardia.



El encuentro contará con WIFI y streaming via Facebook con pantalla gigante en el local, mediante Facebook Live. Es decir; se podrá interactuar aunque no se esté presente físicamente en el evento, desde cualquier sitio del mundo. Además, la forma de identificarse en la entrada será mostrando el perfil de Facebook desde el teléfono móvil.

Se trata de la segunda edición de este encuentro tras el primero celebrado en el mes de abril. FEIS-food pretende convertirse en un evento definido de networking, entorno al ecosistema Facebook, con formato de comida, lunch, almuerzo, cena...destinado al networking entre todas las personas que día a día habitan el "ecosistema" Facebook y que se celebrará de manera periódica y exportable a distintas ciudades, tal y como aseguran sus organizadores.

FEIS-food, en su vocación continuidad, incorpora un espacio o microponencia de 5 minutos, permanente en todos sus eventos, denominado "Experiencia Feisbukera" en el que en esta ocasión, se explicará cual ha sido el cambio que Facebook ha producido en EITB (la Radio Televisión Pública Vasca) en los últimos meses. Ésos cinco minutos estarán a cargo del responsable de Networking de eitb.com, Lontzo Sainz.