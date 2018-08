Sociedad

Continúan las labores de extinción del incendio de Falces

03/08/2017

Esta tarde se ha reavivado en una zona no quemada hasta ahora debido a las altas temperaturas que se han dado y al cambio en la dirección del viento.

Efectivos de bomberos de Tudela, Tafalla, Lodosa y Cordovilla continúan con las labores de extinción del incendio declarado este miércoles por la tarde en el municipio navarro de Falces.

Esta mañana el fuego había sido controlado, pero debido a las altas temperaturas que se han dado en la zona (cercanas a los 40 ºC) durante la jornada y al cambio que se ha dado en la dirección del viento el fuego se ha reavivado; no obstante, la superficie afectada por este nuevo foco de incendio no ha sido muy grande y ha correspondido a una zona que no ardió en el anterior incendio.

Cuatro dotaciones de los bomberos permanecen durante toda la noche realizando trabajos de vigilancia, para evitar que el fuego vuelva a reavivarse.