Sociedad

Semana Grande de Bilbao

Bilboko Konpartsak llama a romper con 'la pasividad' contra las agresiones

Agencias | Redacción

14/08/2017

Las comparsas hacen un llamamiento para que el rechazo a las posibles agresiones sexistas que puedan cometerse durante la próxima Aste Nagusia sea "contundente y multitudinario".

Bilboko Konpartsak ha realizado un llamamiento a los hombres para que rompan con "la pasividad y la complicidad" y adopten un papel activo contra las posibles agresiones sexistas que puedan cometerse durante la próxima Aste Nagusia.

En una comparecencia pública que ha tenido lugar en el kiosko del Arenal, donde se han concentrado representantes femeninas de todas las comparsas bilbainas, la comisión ha recordado que "vivimos en una sociedad que impone a las mujeres a cuidarse de no ser agredidas pero en cambio no exige a los hombres no agredir".

Por ese motivo, Bilboko Konpartsak considera "imprescindible" que los hombres contribuyan a cambiar esa dinámica. "Salid del guión escrito, responded ante cualquier manifestación de machismo y de agresión sexista, sea del tipo que sea, provenga de un desconocido o de vuestros amigos", ha reclamado Izaskun Madariaga, representante de Jai Batzorde.

Las comparseras han instado a "romper con el guión establecido", según el cual "a las mujeres se nos culpa de ser agredidas o baboseadas, guión que nos incapacita para poder decidir sobre lo que queremos y con quién lo queremos, sobre nuestros cuerpos y nuestra libertad y que limita nuestras opciones".

Bilboko Konpartsak ha manifestado además que quiere una Aste Nagusia "para todas libre de agresiones" y toca "dar un paso al frente para que no sucedan" y el rechazo a los agresores sea "contundente y multitudinario".

Asimismo, entiende que la colaboración de "todos y todas es primordial para dar respuesta en caso de ser necesario". Durante las fiestas, la comisión de comparsas ha anunciado que ofrecerá "apoyo e información" desde su organización.

Apoyo y asesoramiento

En caso de que tenga que ser activado el protocolo de respuesta ante una posible agresión, Bilboko Konpartsak ha instado a la ciudadanía a "estar atenta a los pasos que se vayan a dar y a sumarse a las movilizaciones" que sean convocadas porque "estamos hartas, no te calles, no lo aceptes, haz ruido y responde".