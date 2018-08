Sociedad

Entrevista en Radio Euskadi

Retortillo se opone a una tasa turística si busca tener menos visitantes

Agencias | Redacción

21/08/2017

"La decisión tiene que ser del conjunto del país, pero la implantación concreta tiene que ser de los ayuntamientos", ha subrayado el consejero vasco de Turismo.

El consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, se ha mostrado este lunes abierto a debatir la implantación en Euskadi de una tasa turística, aunque ha advertido de que imponerla no puede tener como objetivo "tener menos visitantes".

En declaraciones a Radio Euskadi, el consejero ha recordado que una tasa, "como se ha demostrado donde se ha implantado, no ha bajado el turismo. No puede ser entendida como un regulador del turismo, como un elemento de castigo a aquellas personas que disponen de menos poder adquisitivo. No puede ser entendida como un elemento disuasorio".

"Pensar en la tasa para tener menos visitantes me parece socialmente injusto, porque afecta a los que menos recursos tienen para salir de vacaciones y me parece una malísima idea", ha insistido.

"Solo concibo una tasa que aporte al destino en función del gasto o el mantenimiento del lugar que generan los propios turistas" (para pagar lo que "desgastan" los turistas), o para dedicar ese dinero "a promoción".

Además, según el consejero, la tasa no pueden entenderse en Euskadi de manera homogénea, tendría que aplicarse por municipios "en función de la maduración del turismo" en cada uno.

"La decisión (de implantarla o no) tiene que ser del conjunto del país, pero la implantación concreta tiene que ser de los ayuntamientos", ha subrayado.

Los atentados no se han notado en el turismo en Euskadi

Por otra parte, el consejero ha dicho que tras los atentados de Cataluña no se han notado cancelaciones en las reservas turísticas en el País Vasco.

Ha señalado que los atentados tienen efecto sobre todo en los lugares donde se producen: por ejemplo, "se dice que en París había descendido en un 20%".