El preso estaba de permiso

Condenado a 10 meses por intentar fugarse del velatorio de su padre

22/09/2010

El preso cumplía condena por varios delitos y había conseguido un permiso extraordinario para asistir al funeral de su padre.

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la pena de 10 meses de cárcel impuesta a un preso, que aprovechó el permiso que se le concedió por la muerte de su padre y trató de fugarse del tanatorio donde se velaba el cadáver, pero se lo impidieron los agentes que lo custodiaban.

La sentencia indica que el acusado, que estaba condenado por siete delitos, entre ellos, el de

violación, y cumplía condena en la cárcel de Córdoba, consiguió un permiso extraordinario por el fallecimiento de su padre, ocurrido en julio de 2008.

"Encontrándose el acusado en el tanatorio, consiguió abrir los grilletes e inició la huida, no logrando su propósito al ser interceptado por los agentes", indica la Audiencia.

Añade que asimismo "lanzó diversos golpes con la cabeza a uno de los policías, a quien también intentó morder y que no sufrió lesión alguna".

Para el tribunal, no es creíble, como alegó el acusado en su recurso, que no tuviera intención de fugarse, "ya que, además de desasirse de los grilletes, inició la marcha no hacia el féretro, sino hacia la salida del tanatorio y asimismo impetró el auxilio de los presentes, actitudes que revelan claramente su intención de evadirse".