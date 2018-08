Sociedad

En la iglesia de Bilbao

Más de 600 religiosos piden a Iceta participación y continuidad

30/09/2010

Un grupo de más de seiscientos sacerdotes, religiosos y fieles de la diócesis de Bilbao ha reclamado al obispo electo, Mario Iceta, que garantice la participación y la "continuidad" en la iglesia vizcaína si quiere contar con su colaboración.

Este grupo ya pidió al Nuncio en España que la elección del nuevo obispo contara con la participación de la iglesia local, una propuesta rechazada con una respuesta "poco respetuosa (a juicio del grupo) para los que nos consideramos miembros adultos y responsables que tiene el derecho y el deber de participar en la vida de la Iglesia".

Ahora, a once días de la toma de posesión de Iceta, le han enviado una carta al nuevo obispo en la que afirman que si su nombramiento busca "continuar modificando la línea pastoral y eclesial de esta iglesia local" no cooperarán con el prelado, porque "tal modificación, realizada a espaldas de la diócesis, sería una intervención abusiva que no podrá intentarse ni con nuestro apoyo ni con nuestro silencio".

Este grupo concreta sus reclamaciones a Iceta en cinco puntos, el primero de ellos que la consulta para el nombramiento de los distintos vicarios se haga "con transparencia y con una doble vuelta".

Una de sus principales peticiones atañe a los consejos pastoral, diocesano y de presbiterio, para los que pide reconocimiento como "expresión legítima de corresponsabilidad", la puesta en marcha "sin dilaciones innecesarias" de sus resoluciones y que su configuración y elección sea "auténticamente representativa".

Demandan "apostar por la continuidad y no por el cambio radical de rumbo, que según algunos análisis ya se ha ido dando" y plantean si no sería el momento de hacer una asamblea diocesana para propiciar una "reflexión en profundidad sobre los pasos dados".

Asimismo, este grupo sostiene que se debe abordar el "déficit de comunión con el obispo y su equipo de gobierno" que ha quedado "patente" en los últimos años.

El próximo 11 de octubre tomará posesión como obispo de Bilbao. Los nombramientos de Iceta como obispo de Bilbao y de Ignacio Munilla como prelado de San Sebastián han sido cuestionados públicamente por importantes sectores de estas diócesis vascas por entender que no representan a la iglesia de Bizkaia y Gipuzkoa, respectivamente, pese a haber nacido en esos territorios.