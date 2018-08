Sociedad

Caso 'Malaya'

El juez abre juicio oral contra Isabel Pantoja

Redacción

10/11/2010

La tonadillera será juzgada por supuesto blanqueo de capitales y cohecho. Julián Muñoz y Mayte Zaldívar también serán juzgados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) ha ordenado la apertura de juicio oral contra la tonadillera Isabel Pantoja; su ex pareja y ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz; y la ex esposa de éste, Mayte Zaldívar, y otras siete personas por la pieza separada del caso ''Malaya'' en la que se investigan, entre otros, supuestos delitos de blanqueo de capitales y cohecho.

El auto fue dictado el pasado 28 de septiembre y fija una fianza para Pantoja de 3,6 millones de euros como garantía para asegurar el pago de la responsabilidad pecuniaria solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en caso de que se dicte una sentencia condenatoria.

Por su parte el ex alcalde deberá entregar 7,4 millones de euros, mientras que a Mayte Zaldívar el instructor le pide que preste una fianza de 2,6 millones.