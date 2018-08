Sociedad

Un juez autoriza la exhumación de una mujer para demostrar que está viva

19/10/2017

El nombre de la mujer fallecida en Málaga, Juana Escudero Lezcano, coincide con el de una vecina de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

Un juzgado de Málaga ha autorizado la exhumación de los restos de una mujer para demostrar que está viva y que sus restos no son los depositados en un cementerio de la capital malagueña.

Según las declaraciones del abogado de esta mujer, en el año 2010 se produjo el fallecimiento por una insuficiencia respiratoria de la mujer que está enterrada en el cementerio malagueño, momento en el que la pareja de la misma, por razones que se desconocen, aseguró que la fallecida se llamaba Juana Escudero, como la vecina de Alcalá.

"Su nombre no era ese, y no sabemos el motivo por el que su pareja dio el nombre de mi patrocinada" en este caso "de supuesta usurpación de identidad", ha explicado el abogado, que ha indicado que, durante varios años, su cliente no ha podido realizar distintas gestiones de ámbito administrativo al constar como fallecida, lo que le ha supuesto "un verdadero trastorno".

Una vez se practique la exhumación, prevista para las 9:30 horas de este jueves, se realizará una prueba de ADN a los restos que tiene por objeto demostrar que su cliente está viva y que esos restos, por tanto, no le pertenecen.