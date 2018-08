Sociedad

Gipuzkoa

La Ertzaintza no descarta la violencia machista en el caso de Irun

agencias | redacción

02/11/2017

La joven, de 25 años, continúa ingresada en el hospital, tras ser hallada atada de pies y manos. Esta tarde hay convocada una concentración en Irun.

Noticias (1) Encuentran a una mujer de 24 años amordazada y en coma en un talud de Irun

Investigadores de la Ertzaintza continúan con las pesquisas iniciadas sobre el caso de la joven hallada en coma el pasado martes en coma, atada de pies y manos y amordazada, en un talud de Irun, ha informado hoy, jueves, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha dicho hoy que la Ertzaintza tiene abiertas todas las líneas de investigación, incluida la de la violencia machista. "La Ertzaintza no descarta ninguna línea de investigación, aunque no hay informaciones nuevas que podamos aportar", ha trasladado la consejera. Beltrán de Heredia ha recordado que "aún no se ha tomado declaración" a la víctima, "y habrá que esperar al momento en el que ella pueda dar información".

Según fuentes del Departamento de Seguridad, la joven, de unos 25 años, sigue ingresada en el Hospital Universitario Donostia, centro al que fue trasladada tras ser localizada. La joven, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, continúa su mejoría y ya ha recobrado la consciencia esta mañana.

La chica es una vecina de la localidad cuyo domicilio se encuentra en una calle muy próxima al lugar en el que fue abandonada. La mujer salió ayer, miércoles, del coma.

La mujer vive con su hermana en una calle cercana al Parque de Mendibil, situado en lo alto del talud desde el que probablemente la arrojaron inconsciente en la noche del pasado lunes, según informaron a EFE fuentes de la investigación.

La víctima fue hallada a las 10:30 horas del martes entre los arbustos y zarzas que cubren este desnivel de unos 20 metros que baja desde el citado parque hasta la variante de Irun, la carretera N-636.

La joven estaba amordazada y atada de pies y manos y tuvo que ser rescatada por una unidad de bomberos, ya que el lugar en el que fue encontrada es de difícil acceso.

Una vez fue descendida del lugar donde fue encontrada una ambulancia medicalizada que esperaba en la carretera trasladó a la víctima, en estado de coma, al Hospital Donostia.

La Ertzaintza continúa su investigación para determinar quién o quiénes atacaron a la joven y la abandonaron en el talud, mientras que Osakidetza ha declinado ofrecer ningún detalle sobre la evolución de la herida.

El Ayuntamiento de Irun ha convocado una concentración de repulsa por estos hechos esta tarde a las 19:00 horas en la Plaza del Ensanche.