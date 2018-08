Sociedad

Nombramiento

Euskaltzaindia nombra a Xarles Videgain euskaltzain de pleno derecho

Redacción

30/10/2010

Xarles Videgain ha pronunciado en Baiona su discurso de ingreso en Euskaltzaindia. Videgain fue nombrado académico de número el 26 de marzo de 2009.

El acto ha comenzado con la bienvenida del teniente alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray, y el saludo del presidente de Euskaltzaindia, Andres Urrutia.



A continuación, acompañado de los académicos Patxi Uribarren y Jean Haritschelhar ha hecho su entrada en el Teatro de Baiona Xarles Videgain, donde ha pronunciado el discurso titulado "Baionan". Beñat Oihartzabal le ha dado la respuesta, con el discurso "Bokal koloratuei jarraikiz".

Xarles Videgain ha acercado su personal experiencia con la ciudad que le ha visto nacer y crecer, su proceso de euskaldunización, así como su participación en el Atlas Linguístico del Euskera, en su discurso de acceso a Euskaltzaindia.

Videgain ha explicado que su impulso para aprender euskera fue un fuerte sentimiento, "era abertzale, y estaba decidido a vivir aquí, pero no sabía euskera, no he descansado hasta aprenderlo". Desde entonces, su relación con el idioma no ha hecho más que crecer.