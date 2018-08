Sociedad

CARNAVALES DE CÁDIZ

Pasodoble en apoyo a la víctima de la violación de sanfermines triunfa en las redes

EITB.EUS

15/01/2018

La comparsa 'Las Irrepetibles' critica a quienes culpabilizan a la víctima y defienden que las mujeres vistan y vivan como quieran, en una actuación muy aplaudida en los Carnavales de Cádiz.

Con una letra contundente que comienza con "Hoy me confieso sabiendo que habrá gente que no entienda. Hoy me confieso que no soy una monja ni estoy muerta. Porque llega el jueves y voy sonriéndole al fin de semana…” y termina con "Que aquel día pensaba que me moría, y después de esquivar la cornada de aquella manada, salgo y celebro cada semana que sigo viva" la comparsa Las Irrepetibles, que participan en los Carnavales de Cádiz está triunfando en las redes sociales donde ha recibido infinidad de felicitaciones y mensajes de agradecimiento por su pasodoble en apoyo a la víctima de la violación grupal de sanfermines de 2016.

Las irrepetibles cantan en este pasodoble reivindicativo contra la culpabilización de las víctimas por violencia machista y el derecho de la víctimas a rehacer su vida.

El pasodoble de la comparsa "Las irrepetibles", dedicado a la superviviente de "la manada" y contra la culpabilización de las víctimas: "Y después de esquivar la cornada de aquella manada, salgo y celebro cada semana que sigo viva". pic.twitter.com/8k45xt1Si5 — Kamchatka (@kamchatka_es) 13 de enero de 2018

Tras el aluvión de apoyo las propias protagonistas se han mostrado abrumadas por la repercusión de su actuación: