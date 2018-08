Sociedad

Nueva política de equipaje

Ryanair empieza a cobrar un extra por llevar dos bultos de mano

AGENCIAS | REDACCIÓN

15/01/2018

Los viajeros que quieran subir al avión con un bolso y una maleta de mano deberán pagar un plus de entre cinco y seis euros al reservar el billete.

La aerolínea irlandesa de vuelos económicos Ryanair comienza a aplicar desde hoy, lunes, su nueva política de equipaje, que obliga a los pasajeros a pagar un extra si quieren llevar a bordo del avión dos bultos de mano.

Por contra, la compañía radicada en Dublín ha reducido en 10 euros, hasta los 25 euros, el precio por la facturación de cada maleta, cuyo peso máximo también aumenta a 20 kilos, cinco más de los permitidos hasta el pasado septiembre.

De acuerdo con esta nueva política, solo los viajeros con "embarque prioritario", que incluye Plus, Flexi Plus y Family Plus, podrán subir al avión con un bolso y una maleta de mano, un servicio que cuesta cinco euros adicionales cuando se efectúa la reserva del billete.

Los usuarios, según explica Ryanair en un comunicado, también podrán agregar el "embarque prioritario" a través de la web de la aerolínea hasta dos horas antes de la salida de su vuelo o 30 minutos antes si lo hacen con la aplicación móvil, lo que les costará seis euros.

"Todos los demás clientes (sin "embarque prioritario") podrán subir un solo bulto pequeño al avión, mientras que el bulto más voluminoso deberá bajarse a bodega, libre de cargos, en la puerta de embarque", señala la compañía.