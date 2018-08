Sociedad

Violencia contra las mujeres

Detenido un varón por una agresión sexual cometida en Portugalete en 2014

eitb.eus

15/02/2018

Las complicaciones en la investigación han hecho que la detención haya llegado más de tres años después de la agresión. El detenido habría golpeado con violencia a la mujer con intención de violarla.

La Ertzaintza ha detenido a un varón de 34 años por una agresión sexual perpetrada en 2014 en Portugalete, Bizkaia.

Según informa el Departamento de Seguridad en una nota, la detención fue llevada a cabo por agentes de la Ertzaintza, en la mañana de ayer, martes, en Abanto (Bizkaia).

Según consta en la correspondiente denuncia, en la madrugada del 12 de octubre de 2014 una joven volvía a su casa, en Portugalete, y al entrar en el portal fue abordada por la espalda por un individuo que, con gran violencia, la derribó, le propinó numerosos puñetazos e intentó quitarle la camiseta que vestía, con intención de agredirla sexualmente.

No obstante, debido a la resistencia que opuso la joven, el agresor no pudo más que realizarle tocamientos de índole sexual, al tiempo que continuaba golpeándola con los puños, llegando incluso a cogerle la cabeza con ambas manos y golpeársela brutalmente contra un macetero. Al no consiguir dominar a la víctima, el agresor dejó de golpearla y abandonó el lugar a la carrera.

Tras denunciar los hechos, la Ertzaintza inició una investigación cuya resolución, "por el desarrollo y las circunstancias del mismo, ha ofrecido grandes dificultades".

Sin embargo, finalmente, los responsables de la investigación han conseguido obtener las pruebas necesarias para inculpar al presunto autor de los hechos.

Así, el sospechoso, un varón de 34 años de edad, fue detenido en la mañana del pasado martes en Abanto, bajo la acusación de un delito de agresión sexual, y posteriormente trasladado a dependencias policiales.

___________________________________

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.