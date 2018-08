Sociedad

Una mujer, golpeada y robada por su expareja en Orduña

06/03/2018

Al agresor le han impuesto una orden de alejamiento. El Movimiento Feminista de Araialdea ha convocado movilizaciones de protesta para el viernes.

Una joven fue golpeada y robada por su expareja el pasado sábado en Orduña (Bizkaia), según ha confirmado el Departamento de Seguridad a eitb.eus.

La agresión se produjo sobre las 15:00 horas en la localidad vizcaína. El hombre esperó a su expareja a la salida del trabajo y, bajo coacciones y golpes, la obligó a subir a su coche. Desde allí, la trasladó a Amurrio (Álava), y la abandonó tras robarle el bolso.

La mujer presentó denuncia ante la Ertzaintza por malos tratos físicos y psicológicos, coacciones, y robo. El presunto agresor fue detenido.

El domingo se celebró un juicio rápido, en el que hombre no compareció. El juez le impuso una orden de alejamiento.

El Movimiento Feminista de Araialdea ha denunciado la agresión y han subrayado que no "cederá" ante la violencia machista. "Las mujeres nos empoderaremos y reuniremos fuerzas hasta hacer desaparecer la violencia machista que el sistema patriarcal reproduce. No estamos solas, somos muchas, y no tenemos miedo!", han añadido en una nota.

Así, han convocado a la ciudadanía a una concentración que tendrá lugar el viernes, 9 de marzo, en Llodio (plaza Lamuza, 19:00 horas). A las 20:00 horas, una manifestación partirá desde la plaza de los Fueros de Orduña, bajo el lema " Ninguna agresión sin respuesta! Autodefensa feminista!

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.