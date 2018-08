Sociedad

Protesta

Denuncian en Donostia la discriminación que sufren las empleadas de hogar inmigrantes

AGENCIAS | REDACCIÓN

25/03/2018

Los participantes en la marcha han asegurado que las empleadas del hogar inmigrantes sufren una "triple discriminación: por ser extranjeras, mujeres y trabajar en un sector precarizado".

Cientos de personas, convocadas por SOS Racismo y una veintena de colectivos sociales y sindicatos, han recorrido este domingo el centro de Donostia-San Sebastián para denunciar la "triple discriminación" que sufren las empleadas del hogar inmigrantes por su condición de extranjeras, mujeres y trabajar en un sector "precarizado".

La marcha, en la que han participado miembros de EH Bildu, Podemos, Ezker Anitza y Equo, entre otros, ha partido pasadas las 12.30 horas de la plaza Gipuzkoa y ha concluido en el mismo lugar tras recorrer las principales calles de la capital guipuzcoana.

La comitiva, que ha discurrido en un ambiente distendido, estaba encabezada por un grupo de personas que portaban una pancarta con el lema: "Somos trabajadoras, no criadas", en euskera y castellano, tras el que discurría el grueso de la marcha, muchos de cuyos integrantes portaban carteles con frases como: "Nadie es ilegal", "No sobran inmigrantes, sobran racistas" y "Puentes, no muros".

Los convocantes, entre los que se encontraban Medicus Mundi de Gipuzkoa y la Coordinadora de ONG de Euskadi, han denunciado que el sector de los trabajos del hogar y el cuidado de dependientes está "feminizado", tiene "un nulo reconocimiento social y económico", y afecta especialmente a las mujeres de origen extranjero, quienes, por ejemplo, en el caso de las internas, suponen el 90 % del total y son "en su mayoría latinoamericanas".