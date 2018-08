Sociedad

La UE quiere que las multas de tráfico lleguen al infractor

02/12/2010

La Comisión Europea hizo una propuesta al respecto en marzo de 2008 que logró el respaldo del Parlamento Europeo, pero no consiguió el apoyo suficiente entre los países.

Los países de la Unión Europea (UE) negocian un mecanismo de intercambio de información para garantizar que las multas de tráfico por infracciones cometidas en un estado miembro distinto del de matriculación del vehículo lleguen al conductor.

Saltarse un semáforo en rojo, conducir bajos los efectos del alcohol o las drogas, no llevar cinturón de seguridad o no respetar los límites de velocidad serán algunas de las infracciones que ya no quedarán impunes cuando se cometan en el extranjero.

Las multas por estacionamiento, sin embargo, quedan fuera del ámbito de la medida, que intentarán acordar los ministros europeos de Transporte este jueves en Bruselas.

La Comisión Europea (CE) hizo una propuesta al respecto en marzo de 2008 que logró el respaldo del Parlamento Europeo (PE), pero no consiguió el apoyo suficiente entre los países comunitarios por falta de consenso sobre la base jurídica que debía aplicarse.

Propuesta belga

La presidencia belga de turno de la UE ha intentado poner fin al bloqueo con una propuesta alternativa basada en la cooperación judicial entre países.

Según la misma, las autoridades del país en el que se ha cometido la infracción se pondrán en contacto con las del estado de residencia del conductor responsable para conocer su identidad y poder enviarle una carta informativa, si considera que el importe de la sanción supera al gasto administrativo y por tanto compensa iniciar el proceso.

No obstante, el riesgo es que países como Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, no obligados a cooperar judicialmente con los demás socios europeos, queden excluidos.

Algunos estados dudan de la eficacia del sistema y creen que serán pocos los conductores que tras recibir el aviso paguen la multa directamente sin poner impedimentos.

Si este jueves la nueva propuesta de Bélgica logra un respaldo suficiente, la medida tendría que recibir aún el visto bueno del Parlamento Europeo antes de poder entrar en vigor.

Según cifras facilitadas hoy por la Comisión Europea, las infracciones de conductores extranjeros representan alrededor de un 25% y se elevan a entre el 40 y el 50% durante las vacaciones en las que los desplazamientos son más frecuentes.