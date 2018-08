Sociedad

Catalá defiende que su obligación es alertar de las anomalías en la Justicia

Agencias | Redacción

01/05/2018

El ministro de Justicia defiende que no debe ser "ciego, sordo y mudo" ante el debate surgido tras la sentencia de La Manada. Sánchez ha pedido a Catalá que aclare su acusación o que esté "callado".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que no debe ser "ciego, sordo y mudo" ante el debate sobre la sentencia de La Manada, e insiste en que su obligación es "alertar" de las anomalías que pueden suceder en el funcionamiento de la Justicia para que el Poder Judicial actúe.

Catalá insinuó que Ricardo Javier González, el magistrado que emitió el voto particular, "tiene algún problema singular" que "todos" saben y que el Consejo General del Poder Judicial "debería haber actuado preventivamente" contra él. Esto provocó la reacción de las siete asociaciones de jueces y fiscales, que pidieron en bloque su dimisión.

El ministro, sin embargo, defiende sus manifestaciones en nuevas declaraciones al diario El País. "Es mi obligación pedir al Consejo que actúe porque yo no voy a participar en juegos de hipocresía y los datos sobre ese magistrado los tienen ellos; yo no tengo detalles pero sí sé lo que me han contado con mucha preocupación sus compañeros", insiste.

"¿Por qué no puedo participar en este debate que se ha producido tras la sentencia por la agresión a una joven cuando yo formo parte de este sector? Yo no debo ser ciego, sordo y mudo", se pregunta Catalá, que añade: "¿Por qué los jueces de las asociaciones pueden opinar sobre esa y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho?".

El ministro respeta "la independencia judicial", pero asegura que eso no significa "que no pueda hablar sobre el funcionamiento de la Justicia". También ha recordado que la multitudinaria manifestación de Madrid tras conocerse la sentencia, se dirigió a la puerta del Ministerio de Justicia "y no del Consejo".

Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que "aclare" si tiene alguna acusación contra el magistrado Ricardo Javier González, y si no que esté "callado".