Un joven mata a su ex pareja de 25 años en Barakaldo

Redacción

07/12/2010

Además, agredió con un arma blanca al actual compañero sentimental de la víctima. El detenido tenía en vigor una orden de alejamiento. Los hechos ocurrieron en casa de la víctima.

Una mujer de 25 años ha sido asesinada presuntamente por su ex pareja, quien ha sido detenido por agentes de la Ertzaintza, ha informado la Policía autónoma vasca.



El presunto asesino, de 25 años, ha herido también de gravedad al actual compañero de la víctima.



Según la misma fuente, el detenido habría acudido a la casa de su ex pareja, que se encontraba en esos momentos con su actual compañero sentimental, y habría agredido a ambos con un arma blanca provocando la muerte de la mujer y heridas de gravedad al varón de 29 años.



El suceso tuvo lugar ayer tarde en el domicilio de la víctima, en el municipio de Barakaldo.



La mujer falleció en el lugar del suceso mientras que su actual compañero fue trasladado al Hospital de Cruces en estado grave, con una herida en el cuello.&' || 'nbsp; Su pronóstico es reservado y permanece sedado. Según elparte médico difundido este martes por el citado hospital, presenta unaherida en el cuello que no afecta a los vasos sanguíneos importantes yestá sometido a ventilación mecánica.



La Ertzaintza localizó y detuvo minutos más tarde al presunto agresor en la misma localidad de Barakaldo, donde fue trasladado a dependencias policiales.



El detenido, con antecedentes delictivos, tenía en vigor una orden de alejamiento de la víctima, tras una denuncia por amenazas presentada por ésta el pasado mes de noviembre.



La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este suceso.



Condena del Gobierno Vasco



La Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del departamento de Interior del Gobierno Vasco ha condenado este nuevo acto de violencia machista y ha instado a la ciudadanía a que participe en los actos de repulsa que se convoquen.



Esta Dirección, a través de un comunicado, ha indicado también que ha ofrecido apoyo y solidaridad a los familiares de esta víctima, a la vez que ha subrayado que "una vez más debemos alzar la voz para decir que no admitimos ni el terror ni la violencia que se ejerce contra las mujeres en ninguna de sus manifestaciones".



Entre tanto, el Ayuntamiento de Barakaldo ha celebrado una Junta de Portavoces este mediodía para condenar el asesinato de una vecina de la localidad a manos de ex pareja y se personará como acusación particular en el caso. Además, ha convocado una concentración de repulsa para las 18:00 horas en el citado municipio.



Sobre este asesinato, el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, ha expresado su condena y ha recordado que la violencia contra las mujeres constituye "el símbolo más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad". Ha destacado también, en un comunicado, que la lucha contra esta violencia es responsabilidad de toda la sociedad y ha animado a toda la ciudadanía a que acudan a la concentración de esta tarde en Barakaldo.