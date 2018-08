Sociedad

Violencia contra las mujeres

Un hombre dispara en el brazo a su pareja en Marbella

Redacción

14/12/2010

El presunto agresor, que aún no ha sido detenido por la policía, no causó heridas de gravedad a la mujer, que fue trasladada a un centro sanitario pero no precisó hospitalización.

Una mujer ha resultado herida de bala en el antebrazo izquierdo a consecuencia de un disparo que presuntamente realizó su pareja sentimental, en Marbella (Málaga) tras mantener una discusión. Según ha informado la Policía Nacional, el suceso tuvo lugar ayer lunes y la víctima fue hallada a las puertas de su domicilio. El presunto agresor, que aún no ha sido detenido por la policía, utilizó un arma de calibre 22, y el disparo no causó heridas de gravedad en la mujer, que fue trasladada a un centro sanitario pero no precisó hospitalización.





Comentarios