La Guardia Civil continúa buscando a la desaparecida de Boadilla

Redacción

20/12/2010

Su ex novio fue hallado ahorcado tres días después de la desaparición. Por el momento no hay novedades en la investigación.

La Guardia Civil busca en la misma zona en la que lo hizo ayer, entre las localidades madrileñas de Boadilla y Quijorna, a la mujer que desapareció el pasado día 12 tras acudir a una cena con compañeros de trabajo, entre ellos su ex novio, quienfue hallado ahorcado tres días después.



Según ha informado la Guardia Civil, la búsqueda se centra hoy en lugares de la misma zona que fue rastreada ayer a los que no se pudo llegar, y por el momento no hay novedades en la investigación.



Ayer y el domingo medio centenar de agentes de la Guardia Civil rastrearon las vaguadas y caminos que discurren entre el oeste de Boadilla y el municipio de Quijorna, mientras cerca de doscientos vecinos de Boadilla peinaron el sur de la localidad hasta llegar a Villaviciosa de Odón.



La Guardia Civil evitó ayer las zonas más boscosas porque el domingo es un día hábil para la caza.