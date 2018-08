Sociedad

Sentencia del TSJPV

Osakidetza pagará 135.000 euros por diagnosticar tarde una metástasis

Redacción

24/12/2010

Para cuando se descubrió la enfermedad, cinco semanas más tarde, la paciente, que había sido operada de cáncer de mama en 2001, estaba ya muy deteriorada y falleció por un proceso infeccioso.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a Osakidetza a indemnizar con 135.000 euros a los hijos de una mujer de 69 años a la que no se realizaron las pruebas diagnósticas necesarias para detectarle una metástasis.

La víctima fue trasladada en julio del año 2005 al servicio de Urgencias del Hospital de Basurto ya que no podía andar ni mantenerse en pie y presentaba dolor.

La mujer, que había sido intervenida de un cáncer de mama en el año 2001 y recibía radioterapia, fue remitida al servicio de neurología y al no descubrir nada a nivel cerebral se le dio el alta hospitalaria al considerarse que presentaba un trastorno emocional.

No obstante, para cuando se descubrió la enfermedad, cinco semanas más tarde, la paciente estaba ya muy deteriorada y falleció por un proceso infeccioso.

La asistencia prestada "no fue adecuada"

Aunque durante el juicio el perito no pudo determinar que el diagnóstico pudiese haberle salvado la vida, dejó claro que "sí podría y debería haber significado una clara mejora en la calidad de vida" de la paciente. Para el experto, el no realizar las actuaciones derivadas de la urgencia oncológica en 24 horas supone "una merma evidente de la calidad de vida", por lo que concluye que la asistencia médica prestada "no fue de ninguna manera adecuada".

Por todo ello, el TSJPV confirma la sentencia dictada anteriormente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vitoria, que obligaba a indemnizar a los dos hijos de la víctima con 60.000 euros a cada uno. Una vez sumados los intereses, la familia ha recibido 135.000 euros.