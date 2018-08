Sociedad

Una estafa se propaga por Facebook como si fuese un virus

09/01/2011

Cuando los usuarios hacen clic en el enlace que parece ser enviado por un amigo de Facebook, entran en una aplicación que contiene una falsa encuesta, y acaban dados de alta en un servicio de pago.

Una estafa se está propagando como un virus en la red social, aprovechando una aplicación real y muy de "moda", y que incluye una falsa encuesta.

Según informa la compañía Shopos, los mensajes, que se están publicando en los muros de los usuarios, solicitan compartir la actualización del estado de los miembros en Facebook y siguen el siguiente patrón: My 1st St@tus was: ''ñmensaje aleatorioí''. This was posted on ñfecha aleatoriaí.

Si los usuarios hacen clic en este enlace, que parece ser enviado por un amigo de Facebook, son llevados a una aplicación maligna.

Esta aplicación pide a los usuarios permiso para acceder a su perfil, dándole la posibilidad a los cibercriminales de publicar el mismo mensaje en la cuenta afectada. Además, los usuarios también son llevados a una página web que contiene una encuesta.

Quienes están detrás de la estafa revisan el número de personas que han completado esta encuesta y, en algunos casos, se les ha solicitado su teléfono móvil con el fin de darles de alta en un servicio que supone un alto gasto añadido.

Los usuarios de Facebook que han sido infectados deben eliminar las referencias a esta estafa en su muro, para evitar que siga extendiéndose entre sus amigos.