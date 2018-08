Sociedad

Ceremonia de entrega

Alonso se considera 'un privilegiado' por recibir el Tambor de Oro

Redacción

19/01/2011

En la ceremonia de entrega del galardón, Odón Elorza, alcalde de Donostia-San Sebastián, ha calificado a Xabi Alonso de "ejemplo para miles de jóvenes".

El futbolista del Real Madrid Xabi Alonso ha recibido de manos de Odón Elorza, alcalde de Donostia-San Sebastián, el Tambor de Oro en la ceremonia de entrega celebrada esta tarde. Alonso se considera "un privilegiado" por recibir este galardón.

En dicha ceremonia, el alcalde de Donostia-San Sebastián ha dicho que "una ciudad necesita valores para seguir adelante y muchos de esos valores los encarna Xabi Alonso". Elorza ha calificado el Tambor de Oro de hoy de "mitad tambor y mitad balón de oro". Además, el alcalde ha calificado al futbolista de "ejemplo para miles de jóvenes".

Xabi Alonso se mostrado agradecido tras recibir el premio. El deportista ha calificado el año 2010 de "muy especial" para el, porque ha nacido su hija, ganó la copa del mundo y ahora recibe el Tambor de Oro.

El futbolista ha agradecido a sus dos abuelas presentes en el acto "todo lo que le han enseñado, porque le ha servido para llegar a donde ha llegado".

"Orgulloso"

"Solo tengo palabras de agradecimiento, y también me siento orgulloso. Todo aquel que vive desde pequeño la danborrada sabe lo importante que es el Tambor de Oro, y que especial es el día de San Sebastián. Es el premio más especial que he recibido", ha agregado Alonso.

El Ayuntamiento siempre entrega el premio el día de San Sebastián (jueves), pero Alonso tiene que jugar un partido de la Copa del Rey (Atlético de Madrid-Real Madrid) mañana. Por ello, han tenido que adelantar la ceremonia. El jugador no tenido ningún problema para conseguir el permiso del club. "En el club me han puesto facilidades, tanto el presidente como el entrenador", ha explicado.

En el acto han repasado la trayectoria del deportista mediante un video. Odón Elorza ha recalcado la "pasión" del futbolista. Alonso ha estado acompañado en todo momento por su familia.







