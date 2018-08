Sociedad

Hoy todo es amor

San Valentín también enamora a Twitter

A.A.

14/02/2011

El amor se adapta a los nuevos tiempos y los enamorados se declaran hoy su amor en la redes sociales. Y es que los expertos afirman que estar enamorado es bueno para la salud.

Hoy es el día de San Valentín, una fecha de flores, bombones y sorpresas varias. Los tiempos cambian y prueba de ello es que aquellas cartas escritas a mano han quedado en el olvido. San Valentín ha llegado ya a la Red y Twitter también ha decidido enamorarse. Tal vez mañana, ya no lo esté, pero... es lo que tiene el día de San Valentín. Hoy, el día de los enamorados (#happyvalentinesday) es trendig topic en Twitter.

140 caracteres han dado para todo tipo de declaraciones de amor como "Ama y podrás ser amado" ("Love and you shall be loved..."), "Para el mundo tú puedes ser una sola persona, pero para una persona tú puedes ser el mundo" ("To the world you may be just one person, but to one person you may be the world") o "He cruzado océanos de tiempo para encontrarte ("I have crossed oceans of time to find you").

Sin embargo, San Valentín también tiene detractores: "Chicas, recordad siempre que sois bellas y especiales y no necesitáis a ningún hombre para sentiros felices o amadas" ("Girls, always remember that you are beautiful and special and that you don''t need a guy to make you feel happy or loved").

Bajo el hastag #vdayfail, los más reacios a este día escriben frases como "Ella cancela la cita contigo, pero esa noche le ves en una cita con otro" ("She cancels on you but you see her out with her other date later that night"), entre otras.

Asimismo, algunos optan por la soltería y para ello escriben "All the single ladies, all the single ladies put your hands up. Now everyone else point &' || 'amp; laugh at the sad people", letra del tema de Beyoncé.



Muestras de amor en todo el mundo

Para demostrar que esto de San Valentín es especial, catorce parejas tailandesas intentan batir el récord mundial de tiempo seguido besándose. Los enamorados intentarán pasar más de 32 horas seguidas juntando los labios para el concurso.

De todos modos, parece que estar enamorado es bueno para la salud, ya que favorece la salud de los vasos sanguíneos, activa la circulación y hace que el cerebro segregue hormonas como la oxitocina, la dopamina o la adrenalina, que actúan como protectoras del sistema cardiovascular. Así lo ha recordado la Fundación Española del Corazón (FEC) y la Sociedad Española de Cardiología.

Sin embargo, varios estudios demuestran que el "mal de amores" estimula, a través de la serotonina, un síndrome ansioso-depresivo que puede provocar arritmias en pacientes que ya sufren cardiopatía isquémica.

Así que, sea en Internet o en la vida real, parece que será mejor enamorarse, aunque cuándo demostrarlo quede en manos de cada uno.