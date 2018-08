Sociedad

Visto para sentencia

La fiscal pide repetir el juicio del crimen de Tafalla

Redacción

15/02/2011

Cree que si el jurado probó que la acusada clavó el cuchillo a su marido, no puede declarar no probado que lo dirigió hacia él. El juez decidirá en los próximos 15 días.

La fiscal del juicio contra la mujer de Tafalla que mató a su marido en 2009 ha pedido repetir el juicio al ver contradicciones y ausencia de veredicto, ha informado Radio Euskadi.

Cree que si el jurado probó que la acusada clavó el cuchillo a su marido, no puede declarar no probado que lo dirigió hacia él. Considera que no existe ningún veredicto porque no se probó ni el accidente ni el homicidio y que por lo tanto no hay nada.

Por su parte, la defensa cree que el recurso se basa en un principio de indefensión que no existe y que la Fiscalía no hizo un buen trabajo porque sólo da al jurado una opción para valorar.

El recurso ha quedado visto para sentencia y la resolución se conocerá en los próximos 15 días.