Sociedad

Rectifica la declaración

La mujer de Del Valle dice que su marido 'se cargó' a Mari Luz

Redacción

25/02/2011

Además, ha añadido que Santiago le contó que "el único sitio para deshacerse del cuerpo era la ría de Huelva", y allí se deshicieron de él.

La mujer de Santiago del Valle, Isabel García, se ha retractado de su declaración ante el tribunal que juzga el caso el pasado 16 de febrero y ha asegurado que su marido "se cargó a Mari Luz", volviendo a sus primeras declaraciones ante la Policía y en los juzgados en marzo de 2008.

En declaraciones a "El programa de Ana Rosa", Isabel García ha indicado que fue su marido el que acabó con la vida de la niña, pero que fue "accidentalmente, no fue a propósito, simplemente se le escapó".

Ha relatado que ese día no salieron, que ella estuvo cocinando, que almorzaron y ella se tomó una pastilla para las migrañas, se quedó dormida diez minutos y cuando despertó, su marido no estaba, por lo que salió del cuarto, lo buscó por el piso "pero no estaba".

Cuando regresó, a los cinco minutos, le preguntó por qué tenía las botas llena de barro: "Me dijo que había estado andando por un sitio y esa noche lavó las botas, por lo menos dos veces".

Sobre los hechos, ha asegurado que Santiago le contó que "iba a meter a la niña en el piso pero que se le escapó y cayó rodando, que fue un accidente y que había llevado la niña con su hermana, que le dijo que el único sitio para deshacerse del cuerpo era la ría de Huelva", y allí se deshicieron de él.