Sociedad

Euskal Trenbide Sarea

El metro de Donostialdea llevará cinco veces más pasajeros que el Topo

Redacción

03/03/2011

Según un estudio, 30 millones de personas utilizarán el metro de Donostialdea. Las II Jornadas "El Metro de Donostialdea en Marcha" reúnen a 150 profesionales y expertos en la materia.

El Metro de Donotialdea será utilizado por 30 millones de personas usuarias al año, cinco veces más que el actual Topo (Lasarte-San Sebastián-Hendaia), que en 2010 transportó 6,7 millones de viajeros, según las conclusiones de un estudio de demanda encargado por el Gobierno Vasco a las ingenierías que desarrollan el estudio informativo Metro de Donostialdea.



Este dato ha sido desvelado hoy en Donostia-San Sebastián en el transcurso de la sesión inaugural de las II Jornadas "Metro Donostialdea en Marcha", que hasta mañana se celebran en el Palacio Miramar y en las que participan 150 profesionales de empresas constructoras, ingenierías, material ferroviario y consultoras, además del ámbito institucional.



El objetivo de las jornadas, organizadas por Euskal Trenbide Sarea, ente del Departamento de Transportes, es contrastar el proyecto Metro Donostialdea con otras experiencias en ciudades que por sus características pueden ser comparadas con el ámbito que abarcará la nueva infraestructura.



Pedro Puig Pey y Josu Agirrezabalaga, autores del proyecto bajo supervisión de ETS, han asegurado que el trazado que han conseguido para atravesar San Sebastián por el subsuelo con la inclusión de cinco estaciones (Bentaberri-Universidad, Matía-Antiguo, Centro-La Concha, Easo y Morlans) "es muy bueno en cuanto a población captada; y cuenta con estaciones accesibles, recorridos rápidos y seguros. Se estima que el trayecto entre Lugaritz y Anoeta ronde los 8,30 minutos".



Ambos ponentes han destacado la eficiencia y sostenibilidad del nuevo sistema: "La implantación del Metro reducirá el volumen de tráfico y consiguientemente la emisión de agentes contaminantes a la atmosfera, así como los impactos acústicos, salvo durante el periodo de ejecución".



Puig Pey ha señalado que una vez entre en servicio "el transporte público convencional tendrá que adaptarse para ser una red complementaria y no competitiva".



En la inauguración de la primera sesión, El Consejero de Transportes, Iñaki Arriola, ha recordado que "la construcción de esta infraestructura es un reto social, económico y técnico que estamos decididos a solventar. Siempre desde el consenso y abiertos al debate y a la reflexión como método para hacer entre todos y todas el mejor metro".



Arriola ha vuelto a insistir en que el Metro de Donostialdea es un proyecto que no tiene marcha atrás, a la vez que ha desvelado algunos avances en cuanto al desarrollo del estudio informativo.



Así, el Gobierno Vasco se plantea construir una variante soterrada de 3,5 km., que atravesará el centro de Irún y que incluye dos estaciones (Paseo de Colón y barrio de Mendelu) para continuar posteriormente al Aeropuerto y Hondarribia. Se mantendría el ramal a Ficoba y Hendaia.



Los planes también afectan positivamente a Errenteria con un proyecto que apuesta por sustituir la traza actual por una variante soterrada de 2 kilómetros con estaciones bajo suelo en Galtzaraborda y Errenteria.



Para Lasarte, el avance del estudio permite el soterramiento de la estación actual y la incursión de la línea hasta Oria (1,3 km.), donde se construiría una nueva estación.



Los alcaldes de estas tres localidades, José Antonio Santano (Irún), Juan Carlos Merino (Errenteria) y Jesús María Zaballos (Lasarte Oria) han valorado muy positivamente estas propuestas en una mesa redonda moderada por el Vicepresidente ejecutivo de ETS, César Gimeno.



Santano ha dicho que el planteamiento en cuanto a Irún permitirá al 80 por ciento de sus habitantes tener una estación de metro a menos de 600 metros de sus domicilios: "En Irún tenemos muchos transportes pero faltan frecuencias y accesibilidad. La propuesta del Gobierno es un sueño, que empieza ser una idea que esperemos se transforme en realidad".



Para el alcalde de Errenteria "es difícil no estar de acuerdo con un proyecto como este, ya que eliminaríamos una gran barrera urbanística que divide la ciudad". Por su parte, Jesús María Zaballos, se ha congratulado ya de que "la gra mayoría de las personas que viven en Lasarte Oria se trasladan a Donostia u otros puntos a trabajar, por lo que es una gran noticia".



Mañana viernes se celebra la segunda jornada de este foro que iniciará sus sesiones con una ponencia sobre la experiencia del metro de Rennes como espejo del proyecto Metro de Donostialdea, a cargo de responsables del suburbano de esta ciudad francesa. Las jornadas serán clausurasdas por el Alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y el Viceconsejero de Transportes del Gobierno Vasco, Ernesto Gasco.