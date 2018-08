Sociedad

Premio de investigación 2010

Investigadores de la UPV avanzan en el tratamiento del Alzheimer

Redacción

18/03/2011

El sistema desarrollado por los investigadores se basa en la utilización de células microencapsuladas como una terapia avanzada para el tratamiento.

Investigadores de la UPV/EHU han recibido el premio SEFIG 2010, de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica, por un trabajo realizado por el profesorado que muestra avances en el tratamiento del Alzheimer.

Según han informado desde el centro universitario, el trabajo ha sido realizado por los integrantes del grupo NanoBioCel de la Facultad de Farmacia de Vitoria-Gasteiz: los profesores Rosa Hernández, Gorka Orive y José Luis Pedraz, así como por la doctoranda Aitziber Portero.

La SEFIG premia a investigadores cuyo trabajo de investigación haya sido publicado en revistas científicas de alto índice de impacto y que presente resultados con especial relevancia. El trabajo premiado, realizado por el grupo investigador que también forma parte del Ciber-BBN, lleva por título: "The effect of encapsulated VEGF-secreting cells on brain amyloid load and behavioural impairment in mouse model of Alzheimers disease" y ha sido publicado en la prestigiosa revista Biomaterials con un índice de impacto de 7,4 (Journal Citation Reports).

Los resultados de este trabajo de investigación abren nuevas expectativas en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que en la actualidad no dispone de ningún tratamiento efectivo que sea capaz de frenar el avance del deterioro cognitivo que produce en estos pacientes.

"En los últimos años se han descubierto conexiones entre el Alzheimer y la existencia de ciertas alteraciones vasculares. Estas interacciones han permitido que el trabajo de investigación proponga un novedoso tratamiento: la utilización de células modificadas genéticamente para producir VEGF, factor de crecimiento del endotelio vascular", ha subrayado el grupo de investigación, que ha añadido que "esta sustancia es ampliamente conocida por su acción angiogénica, pero cuenta con un potencial importante a nivel neurológico".

Los resultados obtenidos en ratones transgénicos, que reproducen los signos de la enfermedad, ponen de manifiesto una disminución significativa de las placas de beta-amiloide y de los ovillos neurofibrilares. Además, los test de comportamiento realizados muestran una mejora importante en los animales tratados con la terapia propuesta.