Decretan secreto de sumario en el caso de la mujer muerta en Beriáin

Redacción

04/04/2011

El Ayuntamiento no tiene datos de ninguna desaparición ni tampoco constancia de incidencias relacionadas con casos de violencia machista, una de las hipótesis que se barajan como causa de la muerte.

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Pamplona/Iruña ha decretado el secreto de sumario en el caso de la mujer hallada muerta esta mañana con signos de violencia en la localidad navarra de Beriáin.

El cuerpo sin vida de la mujer, que por sus rasgos podría ser de origen latinoamericano, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal donde se le practicará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

De momento "están abiertas todas las tesis", ha dicho el portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, después de que la Policía Foral se haya hecho cargo junto al Juzgado de la investigación.

El cadáver ha sido localizado a primeras horas de la mañana, sobre las 07:40, en las aguas de la laguna La Morea por un vecino que paseaba por la zona, según ha confirmado a Efe el alcalde de Beriáin, Rafael Blanco.

Éste ha precisado que no se trata de un parque pero sí de un lugar de paseo de fácil acceso, próximo a un polígono industrial, y en el que por la mañana no se permite el acceso en coche hasta el agua, pero que por la noche no está vigilado.

Tras dar el aviso y una vez levantado el cadáver, efectivos del Cuerpo de Bomberos con una lancha zodiac han rastreado la laguna, en la que se han sumergido en repetidas ocasiones antes de abandonar el lugar sin que aparentemente hayan encontrado nada.

El suceso ha provocado la consternación de Beriáin, ha comentado Blanco, quien ha añadido que ahora la principal preocupación es saber de quién se trata.

En este sentido, ha señalado que no parece probable que sea una vecina del municipio dado que no tienen datos de ninguna desaparición ni tampoco constancia de incidencias relacionadas con casos de violencia machista, una de las hipótesis que se barajan como causa de la muerte.

En todo caso ha anunciado que esta tarde la Junta de Portavoces del Ayuntamiento analizará lo sucedido y ha adelantado el rechazo de la corporación si se confirmara que se trata de una muerte violenta.