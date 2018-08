Sociedad

Madrid

Un hombre estrangula a su mujer y muestra su cadáver en Internet

Redacción

05/04/2011

La Policía ha detenido al hombre que ha matado a su mujer, embarazada, y cuyo cadáver ha mostrado a sus familiares en Rumanía a través de la webcam. "Discutían como todas las parejas", según la madre.

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 21 años que ha matado a su mujer, de 19 y embarazada de cinco meses, y cuyo cadáver ha mostrado a sus familiares en Rumanía a través de la webcam, ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El suceso y la detención tuvieron lugar ayer en Torrejón de Ardoz, según las fuentes, que han subrayado que el arresto ha sido facilitado por la colaboración de la Policía rumana. Fue el propio padre del agresor el que avisó a la Policía rumana.



Ésta se puso en contacto con la Policía española, que consiguió detener al hombre antes de que agrediera a la hermana menor de la víctima, de trece años, a la que también había amenazado.

Al parecer, la víctima comunicó al agresor su intención de romper la relación y le dijo que el hijo que esperaba no era suyo. Tras estrangularla, el hombre se comunicó con su padre en Rumanía por Internet y a través de una webcam le mostró el cuerpo de su compañera.



Además, aseguró a su padre que en cuanto llegara a casa su a cuñada -hermana de la víctima-, de 13 años, también la mataría. Al llegar a la casa la chica preguntó por su hermana y el joven le dijo que estaba durmiendo.

El presunto agresor no mostró resistencia a la hora de la detención.

Con esta muerte se eleva a diecisiete el número de mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia machista en lo que va de 2011.







La madre dice que discutían "como todas las parejas"



La madre de la víctima ha asegurado hoy que los jóvenes tenían discusiones "como todas las parejas". La mujer ha dicho no saber si la pareja tenía problemas, ya que no quería meterse en medio de la relación, que duraba, según ha calculado, unos cinco años.



Ha explicado que su hija no le contaba los problemas que tenían, y ha opinado que éstos debían de ser como los de cualquier otra pareja joven.