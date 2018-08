Sociedad

Un colegio de Alcorcón, Madrid

Un colegio deberá pagar 40.000 euros a un exalumno por acoso escolar

Redacción

06/04/2011

En un principio los padres pensaron que eran incidentes aislados, con cinco niños distintos, sin ser conscientes de que, como luego se verificó, se trataba de una actuación grupal y constante.

Un juzgado de Madrid ha condenado al Colegio Amor de Dios de Alcorcón a pagar 40.000 euros a los padres de un exalumno que fue acosado por cinco compañeros de forma continuada cuando cursaba Primaria.

El tribunal ha estimado íntegramente la demanda de los padres al constatar "el acoso sufrido por el menor y el daño inherente al mismo" y la "actitud omisiva del centro condenado, que no se puso en contacto con los progenitores de los menores de catorce años que acosaron a su hijo".

El magistrado afirma que el informe pericial aportado y ratificado de modo "contundente" por sus emisores no ha resultado contradicho por la parte demandada.

Según el texto de la sentencia, "el acoso se inicia en 2 de Primaria, no habiendo podido apreciarse inicialmente en su gravedad por los padres, sino cuando se agravó en el curso siguiente (2008-2009), culminando en el curso 2009-2010".

Así, el texto señala que "en un principio los padres pensaron que eran incidentes aislados, con cinco niños distintos, sin ser

conscientes de que, como luego se verificó, se trataba de una actuación grupal y constante".

La sentencia también pone de manifiesto que "no sólo no se agotaron por parte del colegio las medidas de vigilancia y control que tenía a su disposición, sino que, además, no adoptó ninguna adicional, como ratifican fuera de charlas grupales y ofrecer al niño acosado un cambio de clase, por un hecho que califican de aislado y que no fue tal".

La cuantía dictada es la mayor indemnización dictada en España por acoso escolar, aunque "es tres veces menor de lo que se podría haber pedido".

La sentencia no es firme, y esta semana el colegio va a presentar un recurso de apelación.