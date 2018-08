Sociedad

Denuncia de un particular

Anulan un contrato porque el móvil no podía usarse en euskera

Redacción

15/04/2011

El demandante pidió a la compañía Vodafone que le entregara un nuevo teléfono móvil con la alternativa de uso en euskera y, de no ser posible, pidió la anulación del contrato. La compañía se negó.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bilbao ha reconocido el derecho de un particular a anular un contrato con una empresa de telefonía porque el teléfono móvil que le había sido facilitado por esta firma no tenía la opción de uso en euskera.

En la sentencia, la juez estima la demanda presentada por Patxi García Abascal, quien solicitó que la compañía Vodafone le entregara un nuevo teléfono móvil con la alternativa de uso en euskera y, de no ser posible, pidió la anulación del contrato.

Los hechos se remontan al 21 de abril de 2010, cuando Patxi García Abascal, que es abogado y se ha defendido a sí mismo en esta causa, recibió una llamada de un operador de Vodafone que le ofreció la alternativa de cambiar el teléfono móvil que tenía con esta empresa y suscribir un nuevo contrato de 18 meses de permanencia.



El interesado acudió el mismo día a un establecimiento de esta empresa para adquirir de forma gratuita la terminal y firmar un nuevo contrato, que obligaba al cliente a abonar 100 euros a la compañía si optaba por darse de baja antes de que transcurrieran los 18 meses pactados.

Cuando más tarde examinó el móvil, se dio cuenta de que no tenía la opción de uso en euskera, su lengua materna.



El 26 de abril de 2010, García Abascal acudió a la tienda donde había suscrito el contrato y pidió a sus responsables la posibilidad de cambiar su teléfono por otro que pudiera ser utilizado en euskera.



El cliente explicó que la opción de usarlo en la lengua vasca era "la única fundamental" para él y confesó que no le importaba si el nuevo terminal tenía menos funciones o era de menor calidad, pero en la tienda no le dieron otro.