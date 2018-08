Sociedad

En el norte de Colorado

Prisión por dejar que su hijo se ahogara mientras jugaba en Facebook

Redacción

18/04/2011

La mujer que ha sido condenada a 10 años de prisión, metió a su hijo de 13 meses en la bañera pero decidió dejarle un rato en el agua sin supervisión, mientras ella jugaba en la red social Facebook.

Una mujer de 34 años de Fort Lupton, en el norte de Colorado (EE.UU.), ha sido condenada a 10 años de prisión como responsable de la muerte de su hijo de 13 meses. La condenada dejó al pequeño metido en la bañera mientras ella jugaba a un juego en la red social Facebook.





Según ha recogido el diario australiano The Sydney Morning Herald, Shannon Johnson, de 34 años, ha sido acusada de negligencia y tiene que cumplir una condena de 10 años en prisión, según ha estimado el juez del caso Thomas Quammen, quien ha asegurado que no considera que Johnson sea "una mala persona" o "que matase a su hijo a propósito" pero que no por eso su acción no iba a ser juzgada.





Los hechos ocurrieron en el mes de septiembre de 2010. La mujer metió a su hijo de 13 meses en la bañera para darle un baño pero decidió dejarle un rato metido en el agua, sin supervisión, mientras ella se encontraba en otra habitación jugando a un juego disponible en la red social Facebook.



Cuando volvió al cuarto de baño se encontró al pequeño boca abajo en el agua. Llamó a emergencias y los médicos consiguieron reanimar al bebé, pero al llegar al Hospital de Denver el niño falleció. Según la autopsia, el pequeño sufrió una lesión cerebral mortal producida por un paro cardiaco.





Según el informe policial, la madre aseguró que dejó al pequeño solo en el baño porque "era un niño muy independiente" y tan sólo reconoció que ese día el nivel del agua de la bañera podría haber sido mayor que en otras ocasiones pero que en ese momento no se dio cuenta.